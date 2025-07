We hebben de kracht van de zon zwaar onderschat en dat verklaart veel

Het magnetisch veld van de zon speelt een grote rol in het weer buiten onze dampkring. Toch blijken voorspellingen vaak onbetrouwbaar. Al jaren merken wetenschappers dat modellen de kracht van het magnetisch veld stelselmatig onderschatten. Die fout leidt tot verkeerde inschattingen over bijvoorbeeld zonnevlammen, die satellieten en communicatienetwerken kunnen verstoren.

Een internationaal team onderzoekers ontwikkelde nu een manier om dit probleem aan te pakken. Door een nieuwe kalibratietechniek toe te passen op meetgegevens van het ruimte -instrument HMI, ontdekten ze dat de zon veel krachtiger is dan gedacht. In sommige delen van de zon is het magnetisch veld zelfs meer dan twee keer zo sterk als eerder berekend.