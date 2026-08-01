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Chinees BYD verkoopt meer auto's, verkoopdoel 2026 een uitdaging

Economie
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 15:43
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SHENZHEN (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese fabrikant van elektrische auto's BYD heeft meer auto's verkocht in juli dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch loopt het bedrijf nog achter op schema om zijn doelstelling voor dit jaar te bereiken.
BYD verkocht in juli 420.000 auto's, 22 procent meer dan in juli 2025. De doelstelling voor het hele jaar ligt op 5 tot 5,5 miljoen verkochte auto's. Om dat te bereiken zal het bedrijf iedere maand gemiddeld nog 530.000 auto's moeten verkopen. Het zal de leveringen dus moeten opvoeren.
Het automerk laat nog steeds een sterke groei in export zien, maar in thuisland China kampt het met toenemende concurrentie en een mindere economische groei.
In Nederland verkocht BYD 4379 auto's sinds het begin van dit jaar. Dat is ruim dubbel zoveel als in het afgelopen jaar in dezelfde periode, toen er iets meer dan 2000 werden geregistreerd, zo bleek uit de cijfers die autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en RDC publiceerden.
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