Zoveel spaargeld heb je nodig als buffer - per leeftijd?

Wie googelt op “ hoeveel spaargeld moet ik hebben ” krijgt een reeks keurige bedragen per leeftijd voorgeschoteld. Prettig overzichtelijk, maar het Nibud maakt zulke lijstjes niet. De rekentool van het budgetinstituut vraagt niet naar je geboortejaar. Wél naar je woning, je auto en je huishouden — en juist daarin verschuift alles rond je dertigste en weer rond je vijfenzestigste.

De tool vraagt nergens naar je leeftijd

Wij vulden de vernieuwde Nibud BufferBerekenaar vier keer volledig in, voor vier levensfases. De vragen zijn steeds dezelfde: heb je een partner, hoeveel thuiswonende kinderen, huur of koop, wat is de WOZ-waarde, wat is je netto maandinkomen, heb je een auto en zo ja welke. Leeftijd komt niet voorbij, in geen enkele stap. Ook niet verkapt, ook niet als bouwjaar-achtige omweg.

Dat is geen omissie maar een keuze. Het Nibud rekent de buffer op van onderop: wat kost het om je inboedel te vervangen, je huis en tuin te onderhouden en je auto op de weg te houden. Een twintiger met een koophuis en een auto heeft dus een hogere adviesbuffer dan een zestiger in een huurflat zonder rijbewijs.

“De Nibud Adviesbuffer kan fors zijn, maar heb je niet in één keer nodig. Noodzakelijke uitgaven komen bijna nooit allemaal tegelijk.”

Van 4.800 tot 29.550 euro

Dit rolde eruit, bij een berekening van 1 augustus 2026 met een startspaarpot van nul en zonder extra spaardoelen:

Levensfase (typisch profiel) Situatie Adviesbuffer Twintiger, starter alleenstaand, huurwoning, geen auto, 2.400 euro netto 5.200 euro Dertiger/veertiger, gezin partner, 2 kinderen, koopwoning (WOZ 350.000–500.000), kleine tweedehands auto, 5.500 euro netto 29.550 euro Vijftiger, stel partner, geen thuiswonende kinderen, koopwoning, compacte auto, 5.000 euro netto 27.650 euro AOW’er, huurder alleenstaand, huurwoning, geen auto, 1.580 euro netto 4.800 euro Leeftijd hoofdkostwinner Mediaan spaargeld Gemiddeld spaargeld tot 25 jaar 3.400 euro 10.800 euro 25 tot 35 jaar 9.800 euro 23.700 euro 35 tot 45 jaar 15.200 euro 35.700 euro 45 tot 55 jaar 23.300 euro 55.300 euro 55 tot 65 jaar 31.400 euro 73.800 euro 65 tot 75 jaar 35.600 euro 76.600 euro 75 tot 85 jaar 34.800 euro 75.000 euro

De sprong zit niet in de leeftijd maar in de koopwoning. Bij het gezinsprofiel bestaat 12.900 euro van de adviesbuffer uit onderhoud aan huis en tuin en nog eens 7.500 euro uit vervanging en onderhoud van de auto. Haal die twee posten weg en er blijft een bedrag over dat nauwelijks boven dat van de starter uitkomt.

Wat er per leeftijd écht op de rekening staat

Het CBS meet wél per leeftijd. De mediane bank- en spaartegoeden van Nederlandse huishoudens, naar leeftijd van de hoofdkostwinner, over 2024:

Levensfase (typisch profiel) Situatie Adviesbuffer Twintiger, starter alleenstaand, huurwoning, geen auto, 2.400 euro netto 5.200 euro Dertiger/veertiger, gezin partner, 2 kinderen, koopwoning (WOZ 350.000–500.000), kleine tweedehands auto, 5.500 euro netto 29.550 euro Vijftiger, stel partner, geen thuiswonende kinderen, koopwoning, compacte auto, 5.000 euro netto 27.650 euro AOW’er, huurder alleenstaand, huurwoning, geen auto, 1.580 euro netto 4.800 euro Leeftijd hoofdkostwinner Mediaan spaargeld Gemiddeld spaargeld tot 25 jaar 3.400 euro 10.800 euro 25 tot 35 jaar 9.800 euro 23.700 euro 35 tot 45 jaar 15.200 euro 35.700 euro 45 tot 55 jaar 23.300 euro 55.300 euro 55 tot 65 jaar 31.400 euro 73.800 euro 65 tot 75 jaar 35.600 euro 76.600 euro 75 tot 85 jaar 34.800 euro 75.000 euro

Twee dingen vallen op. Het gemiddelde ligt overal ruim twee keer zo hoog als de mediaan — een handjevol grote spaarders trekt het cijfer omhoog, dus wie zich aan het gemiddelde spiegelt, meet zich tegen een verkeerde maat. En de leeftijdsgroep met de hoogste adviesbuffer, de dertigers en veertigers met huis en kinderen, is precies de groep die er met een mediaan van 15.200 euro het verst vandaan zit.

“Onverwachte uitgaven zijn vrijwel altijd uitgaven die je al van verre aan ziet komen.”

Pas op met de bedragen die overal rondzingen

In vergelijkingsartikelen en hypotheekblogs duiken telkens dezelfde twee getallen op: 10.500 euro voor een alleenstaande en 14.000 euro voor een gezin met twee kinderen, gepresenteerd als de Nibud-buffer. Op de Nibud-site staan die bedragen inderdaad — maar in een andere alinea, over iets anders. Ze gelden voor het in één keer aanschaffen van een compléte nieuwe inboedel, bijvoorbeeld na een scheiding of een onverwachte verhuizing. Dat is een deelpost, geen adviesbuffer.

Wat het Nibud zegt De Nibud-buffer dekt drie dingen: vervanging van de inboedel, onderhoud aan huis en tuin, en reparatie of vervanging van de auto. Níet bedoeld voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, wisselende zzp-inkomsten of pensionering. Ook studie van de kinderen, een huis kopen of extra aflossen vallen erbuiten. Daarvoor spaar je apart. Het Nibud-advies blijft: zet maandelijks ongeveer tien procent van je netto inkomen weg.

Zo pak je het aan

Reken je eigen bedrag uit in plaats van een lijstje per leeftijd te kopiëren; vijf minuten werk.

Bekijk de uitsplitsing per post en niet alleen het totaal — daar zie je waar je risico zit.

Zet een automatische overboeking klaar op de dag dat je salaris binnenkomt.

Houd de buffer op een aparte rekening, weg van je betaalrekening.

Reserveer geld voor plannen die je al ziet aankomen los van je buffer; een verbouwing is geen tegenslag.

Herzie het bedrag zodra je verhuist, een auto koopt of je huishouden verandert. Niet als je een jaartje ouder wordt.

Bijna de helft van de Nederlanders heeft minder dan 5.000 euro achter de hand, terwijl 93 procent zegt geld opzij te zetten. Het gat tussen die twee cijfers is het echte verhaal — en dat gat is niet met een leeftijdstabel te dichten.

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