Jeukpoeder, sprintraces en nachtwachten: de ligstoelenoorlog is compleet ontspoord

Wie om acht uur ’s ochtends nog rustig naar het zwembad slentert, is te laat. In de Europese vakantieoorden is de strijd om de ligstoel dit seizoen verhard van geërgerd zuchten naar sabotage: jeukpoeder in handdoeken, reserveringen om twee uur ’s nachts, sprintraces zodra het poolhek opengaat. Ondertussen blijkt er iets veel nuttigers te bestaan dan wraak: geld terug.

Het klassieke handdoekje leggen is niet nieuw. Wat nieuw is, is de escalatie. Waar het vroeger bleef bij een blik en een opmerking, filmen vakantiegangers nu hun eigen vergeldingsacties en zetten die online. En dat werkt: de clips halen miljoenen weergaven, en het onderwerp is inmiddels zo groot dat hoteliers, gemeenten en rechters zich erover buigen.

De jeukpoederman van Mallorca

jeukpoeder in de achtergelaten handdoeken. De bekendste zaak van deze zomer komt van een 31-jarige Brit uit Southport, Tom Caunce. Hij ergerde zich dagenlang aan gasten die vroeg in de ochtend de beste plekken bezetten en daarna urenlang verdwenen. In plaats van de receptie te bellen, koos hij voor wat hij zelf “playful payback” noemde:

Zijn eerste poging mislukte — het slachtoffer merkte iets en wisselde de handdoek. De tweede lukte wel. Na ongeveer een minuut begon de man aan zijn benen te krabben; tien minuten later sprong hij in het zwembad, droogde zich af met dezelfde handdoek en werd het pas echt onaangenaam. De video’s haalden ruim 864.000 weergaven.

Grappig voor de camera, maar juridisch glad ijs: op Mallorca geldt Spaans recht, en ook lichte lichamelijke hinder kan daar een geldstraf opleveren.

Wat in de virale roes wegvalt: dit is geen prank zonder gevolgen. Duitse media wijzen erop dat de strafbaarheid afhangt van de samenstelling van het poeder en de gezondheidsklachten van het slachtoffer. Wie een medische aandoening of huidprobleem heeft, krijgt geen grap maar een probleem.

De handdoekenwreekster van Tenerife

Iets minder riskant, en daarom veel breder gedeeld: het optreden van de Britse grootmoeder Rachael Rogers in het viersterrenhotel Mediterranean Palace in Playa de las Américas op Tenerife. Zij haalde de handdoeken van minstens acht lege ligstoelen en filmde het.

Haar uitleg is opvallend zakelijk. Ze kwam zelf pas om vier uur ’s middags naar het zwembad, zat twee uur naast bedden waar niemand terugkwam, en trok haar conclusie. “Je moet geen ligstoelen reserveren als je ze niet gaat gebruiken,” zei ze later. “Eet een halfuur, maar ga daarna óf op je ligstoel liggen, óf laat iemand anders hem hebben. We hebben allemaal hetzelfde betaald voor deze vakantie.”

De clip liep uit de hand. Op TikTok kwamen de weergaven boven de drie miljoen, ze werd uitgenodigd bij Good Morning Britain, en kreeg de bijnaam “sunbed vigilante”. Naar eigen zeggen vond ongeveer zeventig procent van de reacties haar een held.

Nachtdiensten en 100-meterspurts

De rest van het arsenaal is minder inventief en meer vermoeiend. Op Lanzarote werd een reserveringsactie om twee uur ’s nachts vastgelegd. In Portugal doken gasten om één uur ’s nachts op bij het zwembad om een toeslag van 7,50 euro te ontlopen.

En dan zijn er de ochtendraces. Bij het Spring Hotel Bitácora op Tenerife gaat het poolhek om acht uur open; de rij begint rond half zeven. In een video van vorig jaar renden ruim honderd toeristen tegelijk naar binnen, gooiden handdoeken over elkaars schouders heen, en werd een medewerker bijna omvergelopen. Het hotel zette dit jaar beveiligers in bij het hek. Dat verplaatste het probleem naar acht uur precies: binnen vijf minuten waren de bedden weg.

Het hotel maakte van een chaotische ochtend een gecontroleerde start van dezelfde chaos.

Wat mag een hotel eigenlijk?

Hier wordt het praktisch. Er bestaat geen Europese wet die handdoekje leggen verbiedt. Wél geldt het huisrecht: een hotel mag in de huisregels vastleggen dat reserveren niet is toegestaan, en mag handdoeken weghalen. Een gast heeft geen eigendomsrecht op “zijn” ligstoel — alleen kortdurend bezit zolang hij er is.

In de praktijk kiezen steeds meer hotels voor een tijdslimiet. Dertig minuten onbeheerd is de meest gebruikte grens; daarna gaat de handdoek naar de pooldesk. Sommige hotels leggen kaartjes op de handdoeken met precies die waarschuwing. Reisorganisatie Corendon meldt dat er bij veel hotels inmiddels beveiligers bij het zwembad staan.

Gemeenten in Spanje gaan verder, maar dan vooral op het strand. In Calpe kost het reserveren met een handdoek vóór 09.30 uur tot 250 euro, plus inname van uw spullen. In Cullera kunnen de boetes oplopen tot 3.000 euro. Torrox rekent 300 euro plus 50 euro administratiekosten om uw eigen handdoek terug te krijgen. Voor hotelzwembaden gelden die gemeentelijke boetes níet — daar blijft het bij huisregels.

Het interessantste nieuws: u kunt geld terugvragen

Terwijl vakantiegangers elkaar met jeukpoeder bestrijden, is de effectiefste route veel prozaïscher. Een Duitse toerist die op het Griekse eiland Kos geen ligstoel kon bemachtigen, stapte naar de rechter. Hij verspilde volgens eigen zeggen dagelijks twintig minuten aan zoeken, en zelfs vroeg opstaan hielp niet. Zijn kinderen lagen op de vloer.

De rechter oordeelde dat de reisorganisatie niet verantwoordelijk is voor het beheer van het hotel, maar wél voor een redelijke verhouding tussen het aantal ligbedden en het aantal gasten — vooral omdat de hotelvoorwaarden reserveren verboden en dat verbod niet werd gehandhaafd. Op een reissom van 7.186 euro was aanvankelijk 350 euro gecompenseerd. Dat werd verhoogd naar 986,50 euro.

Zo pakt u het zelf aan

Wraak levert weergaven op, een klacht levert geld op. De route is niet ingewikkeld, maar u moet hem wel op vakantie starten — niet pas thuis.

Meld het ter plaatse. In het Nederlandse reisrecht geldt een klachtplicht: u moet het hotel en de reisorganisatie eerst de kans geven het op te lossen.

In het Nederlandse reisrecht geldt een klachtplicht: u moet het hotel en de reisorganisatie eerst de kans geven het op te lossen. Vraag naar de huisregels. Staat in de voorwaarden dat reserveren verboden is, dan is niet-handhaven een sterk argument.

Staat in de voorwaarden dat reserveren verboden is, dan is niet-handhaven een sterk argument. Fotografeer met tijdstempel. Rijen lege bedden met alleen handdoeken erop, met datum en tijd, is het beste bewijs dat er is.

Rijen lege bedden met alleen handdoeken erop, met datum en tijd, is het beste bewijs dat er is. Zet de klacht op papier. Doe dat schriftelijk bij de reisorganisatie, en doe het snel na thuiskomst.

Doe dat schriftelijk bij de reisorganisatie, en doe het snel na thuiskomst. Laat de handdoeken liggen. Zelf poeder strooien of spullen wegnemen maakt u de tegenpartij in plaats van de klager.