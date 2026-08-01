De tandarts die 100 miljoen van Epstein zou erven – en waarschijnlijk niets krijgt

Twee dagen voor hij zich in zijn cel ophing, veranderde J effrey Epstein zijn testament. De grootste begunstigde werd een Wit-Russische tandarts van toen 30, met wie hij bijna acht jaar samen was. Op papier krijgt Karyna Shuliak 100 miljoen dollar, twee Caribische eilanden en een diamant van bijna 33 karat. In werkelijkheid ligt de kans dat ze er iets van ziet ergens tussen klein en nul.

Van tandartsassistente tot hoofdbegunstigde

Shuliak, nu 37, kwam in 2010 met een studentenvisum uit Belarus naar New York om Engels te leren. Ze verdiende zo’n 15 dollar per uur als tandartsassistente en solliciteerde ernaast op baantjes als serveerster. Ze heeft zichzelf nooit slachtoffer genoemd, de Amerikaanse autoriteiten voeren haar niet op als medeplichtige in Epsteins sekshandel en er zijn geen aanwijzingen dat de FBI haar ooit heeft verhoord. In maart 2011 werd ze aan Epstein voorgesteld door een jonge vrouw die zelf zegt door hem te zijn misbruikt en die gevraagd werd andere vrouwen aan te brengen. “Doe het rustig aan”, adviseerde die vrouw hem per mail.

Uit de vrijgegeven dossiers blijkt dat Shuliak zijn hulp eerst afwees, met een verwijzing naar “bepaalde opvattingen” die vast in haar hoofd zaten. Epstein liet zich niet afwijzen. Broadwaykaartjes, restaurants, een helikoptervlucht over Manhattan, een bezoek aan zijn ranch in New Mexico en kort daarna aan zijn privé-eiland. In de winter van 2012 accepteerde ze zijn hulp bij een studieplek.

Hij was de man die haar droom betaalde. Dat maakte hem in haar mails niet verdacht, maar onmisbaar.

Hoe Columbia werd bewerkt

Toen Columbia University haar afwees, schakelde Epstein zijn eigen tandarts en invloedrijke alumnus Thomas Magnani in om contact te leggen met decaan James Fine. Er werd een donatie van maximaal tien miljoen dollar in het vooruitzicht gesteld; uiteindelijk maakte Epstein volgens een universiteitsboekhouder ongeveer 210.000 dollar over. Uit sms-berichten in de dossiers blijkt dat de twee tandartsen haar vooraf tips gaven over de onderwerpen van een toelatingstoets in april 2012. Epstein betaalde daarna drie jaar collegegeld en liet haar moeder overkomen.

Dezelfde twee mannen hielpen haar in 2023 opnieuw, bij een postdoctoraal programma dat ze in mei 2025 afrondde. In november kreeg ze haar tandartsregistratie in New York. Nadat de dossiers openbaar werden, verloor Fine zijn functie aan de universiteit en Magnani zijn bestuurspositie in de alumnivereniging. Tegen Shuliak zag Columbia geen reden voor maatregelen: zij had aan de toelatingseisen voldaan.

Een huwelijk als greenkaart

Begin 2013 zat Shuliak over haar visum heen. Epsteins oplossing: een huwelijk tussen twee vrouwen in New York, sinds 2011 legaal, zou volgens hem de “snelste weg naar een greencard” zijn zonder verdenking van een schijnhuwelijk. Hij koos een 30-jarige assistente uit Minnesota uit. Op 16 september 2013 moesten de vrouwen elkaar op het stadhuis ontmoeten; drie weken later trouwden ze. De uitzettingsprocedure tegen Shuliak werd gestaakt, in mei 2018 werd ze Amerikaans staatsburger, een jaar later volgde de scheiding.

Haar ex-vrouw verklaarde tegenover een commissie van Democraten in het Huis van Afgevaardigden dat ze tot het huwelijk was gedwongen. Die commissie concludeerde dat de trouwerij mogelijk diende om Shuliak een verblijfstitel te bezorgen, maar adviseerde geen juridische aanvechting van haar staatsburgerschap. De immigratiedienst heeft de procedure tot nu toe niet aangevochten.

Wat er nog te erven valt

Op 10 augustus 2019 werd Epstein dood in zijn cel gevonden. Een maand eerder was hij gearresteerd; kort voor zijn dood belde hij twintig minuten met Shuliak, die in Europa zat. Twee dagen voor zijn dood ondertekende hij een testament van 32 pagina’s, “The 1953 Trust”, waarin ruim veertig begunstigden staan. Shuliak krijgt daarin 50 miljoen dollar direct plus een lijfrente van 50 miljoen, de ring, 48 losse diamanten en vrijwel al zijn vastgoed. Zijn advocaat Darren Indyke staat voor 50 miljoen, zijn accountant Richard Kahn voor 25 miljoen, Ghislaine Maxwell en broer Mark voor tien miljoen elk.

Alleen: die trust wordt pas gevuld als alle schuldeisers en slachtoffers zijn betaald. Het vermogen van rond de 600 miljoen bij zijn dood is geslonken tot ergens tussen 120 en 200 miljoen, na meer dan 125 miljoen aan uitkeringen aan ruim honderd slachtoffers plus belastingen en advocaatkosten.

Waarom het geld niet stroomt The 1953 Trust is een pour-over trust: het vermogen vloeit er pas in nadat de nalatenschap is afgewikkeld. Alle claims van slachtoffers, schuldeisers en de fiscus gaan voor. Een advocaat van de executeurs zei eerder dat vrijwel geen van de begunstigden iets zal ontvangen.





Shuliak zelf probeert vooral onzichtbaar te blijven. Ze werkte tot 12 februari van dit jaar in deeltijd in een tandartspraktijk in Downtown Brooklyn, waar een patiënt haar pas na het uitkomen van de dossiers herkende. Vier dagen later meldde ze zich ziek. Ze kwam niet terug.

Meer weten?