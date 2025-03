Chinees techbedrijf Baidu komt met DeepSeek-concurrent

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - Het Chinese internetbedrijf Baidu heeft een nieuw model voor kunstmatige intelligentie (AI) onthuld en zijn chatbot gratis beschikbaar gesteld. Volgens de techonderneming is het model X1 op sommige punten beter dan concurrent DeepSeek, dat onlangs opzien baarde met de onthulling van een eigen AI-programma met bijbehorende chatbot.

Baidu was in China het eerste bedrijf dat publiekelijk een platform voor geavanceerde AI-toepassingen opbouwde. Maar chatbots van concurrenten als TikTok-moederbedrijf ByteDance en Moonshot AI trokken inmiddels meer gebruikers. Vervolgens zorgde het eveneens Chinese DeepSeek voor opschudding door een chatbot te lanceren die ogenschijnlijk even goed als het Amerikaanse ChatGPT functioneerde, maar tegen veel lagere kosten.

Baidu zegt nu dat zijn nieuwste model even goed als dat van DeepSeek werkt, maar voor de helft van de prijs. Het X1-model zou beter presteren bij het "begrijpen, plannen, overdenken en evolueren". Het onderliggende model ERNIE 4.5 heeft volgens het techbedrijf ook een "excellent multimodaal vermogen tot begrijpen". Dat betekent dat het platform goed verschillende soorten gegevens kan verwerken, zoals geluiden, beelden en teksten, en naar elkaar kan omzetten. Baidu stelt ook dat ERNIE 4.5 beter is in het maken van teksten dan het nieuwe taalmodel van ChatGPT-maker OpenAI.