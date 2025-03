Elk jaar valt er een auto uit de ruimte (maar daar merken we gelukkig niks van)

Wist je dat er jaarlijks gemiddeld één ruimterots ter grootte van een auto op de aarde afkomt? Gelukkig branden de meeste meteorieten op wanneer ze de atmosfeer betreden. Maar wat als een asteroïde te groot is om op te branden?

Niet alle ruimtestenen zijn even onschuldig. Dat bleek onlangs toen wetenschappers asteroïde 2024 YR4 ontdekten, een rotsblok groter dan een flatgebouw van twaalf verdiepingen. Begin dit jaar berekenden experts dat er een kans van ruim drie procent was dat dit gevaarte in 2032 tegen onze planeet zou botsen. Die kans is inmiddels gedaald naar 0,001 procent, maar toch...

Waar komen deze kosmische projectielen eigenlijk vandaan? De meeste asteroïden bevinden zich in een gordel tussen Mars en Jupiter. Ze zijn overblijfselen uit de tijd dat ons zonnestelsel ontstond, zo'n 4,6 miljard jaar geleden. Door de zwaartekracht van Jupiter kunnen sommige van deze ruimtestenen uit hun baan raken en richting de aarde komen.

Moeilijk te vinden

Het opsporen van zulke objecten is lastig. Voor astronomen ziet een asteroïde er door de telescoop uit als een bewegend lichtpuntje tussen de sterren. De grootte inschatten is ook een uitdaging: een kleine asteroïde kan meer licht weerkaatsen dan een veel grotere die toevallig donker is.

De geschiedenis leert dat we waakzaam moeten blijven. In 2013 ontplofte boven de Russische stad Tsjeljabinsk een 'kleine' asteroïde van slechts 20 meter doorsnee. De schokgolf beschadigde talloze gebouwen en verwondde meer dan duizend mensen.

Planetaire verdediging komt op gang

Gelukkig werkt de wetenschap hard aan planetaire verdediging. In 2022 lukte het NASA voor het eerst om een asteroïde van koers te laten veranderen door er expres een ruimtevaartuig tegenaan te laten botsen. Deze test toont aan dat we ons in de toekomst mogelijk kunnen beschermen tegen gevaarlijke ruimtestenen.

Asteroïden zijn trouwens niet alleen maar bedreigend. Ze bevatten waardevolle informatie over het vroege zonnestelsel. Sommige zijn bovendien extreem kostbaar door hun metaalinhoud. Genoeg reden dus om deze kosmische zwervers goed in de gaten te houden.

