Zeker vijftig doden na brand in Noord-Macedonische nachtclub

KOCANI (ANP/AFP/DPA/RTR) - Bij een brand in een Noord-Macedonische nachtclub zijn afgelopen nacht zeker vijftig mensen omgekomen. Dat meldt het Noord-Macedonische staatspersbureau MIA op basis van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De brand brak uit tijdens een concert van het populaire hiphopduo DNK. Er zouden zo'n 1500 mensen aanwezig zijn geweest in de nachtclub. Het gebeurde rond 03.00 uur 's nachts in Kocani, een plaats in het oosten van het land met ongeveer 25.000 inwoners.

De brand is volgens het ministerie veroorzaakt door "pyrotechnische apparaten", oftewel vuurwerkmachines die voor special effects moeten zorgen tijdens bijvoorbeeld concerten. Het vuur zou daarna zijn overgeslagen op het plafond en het dak van de club.

Noord-Macedonische media spreken ook van een groot aantal gewonden. Het plaatselijke ziekenhuis zou zoveel slachtoffers hebben opgevangen, dat ook gewonden overgebracht moesten worden naar de hoofdstad Skopje. Dat ligt zo'n 100 kilometer verderop.