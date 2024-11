Chinese AstraZeneca-topman gearresteerd in fraudeonderzoek

SHENZHEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De topman van medicijnfabrikant AstraZeneca in China is opgepakt door de Chinese autoriteiten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Tegen AstraZeneca loopt een groot fraudeonderzoek in China.

In september werd bekend dat verschillende werknemers van AstraZeneca in China ondervraagd werden over mogelijke betrokkenheid bij fraude. Vorige week maakte de Brits-Zweedse medicijnfabrikant bekend dat ook tegen de Chinese topman Leon Wang een onderzoek liep.

Het onderzoek in de zuidelijke stad Shenzhen richt zich op verschillende werknemers van het bedrijf, allen met de Chinese nationaliteit, die met het verzamelen van patiëntgegevens de Chinese privacywetgeving zouden hebben geschonden. Ook zouden zij een medicijn tegen leverkanker op de markt hebben gebracht dat nog niet was goedgekeurd door de Chinese autoriteiten.

AstraZeneca heeft fors geïnvesteerd in China, 's werelds op een na grootste farmaceutische markt. De verkopen in China zijn goed voor 13 procent van de totale omzet van het bedrijf.