Hoekstra niet in problemen bij hoorzitting Europees Parlement

DEN HAAG (ANP) - Wopke Hoekstra is niet in problemen gekomen tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement over zijn voordracht als Eurocommissaris voor Klimaat en Schone Groei. Hij benadrukte dat er niet gewacht kan worden met maatregelen tegen klimaatverandering. Die dreiging is "kristalhelder".

De voormalige minister van Financiën en Buitenlandse Zaken werd drie uur lang ondervraagd door leden van het EP. Hij volgde vorig jaar Frans Timmermans op als klimaatcommissaris. Ondanks scepsis vooraf heeft de voormalig CDA-leider het afgelopen jaar waardering geoogst voor zijn werk.

Hij kreeg veel vragen over de gevolgen van de transitie voor de auto-industrie. Die is van groot belang voor landen als Duitsland, Italië, Tsjechië en Slowakije. Hoekstra beloofde de industrie te helpen met de vergroening. In de eerste honderd dagen van zijn termijn wil hij met een Schone Industrie Deal komen.

Aan het Europees besluit dat na 2035 geen nieuwe auto's met benzine- of dieselmotoren meer in de EU mogen worden verkocht, gaat Hoekstra niet tornen. De autosector wil volgens hem duidelijkheid en voorspelbaarheid. Hij vindt het wel belangrijk om in dialoog te gaan met de sector.