Chinese autofabrikant BYD meldt forse winststijging

SHENZHEN (ANP) - De Chinese autofabrikant BYD meldt dat de winst in het eerste kwartaal hard is gestegen. Het bedrijf dat Tesla van de troon heeft gestoten als grootste verkoper van elektrische auto's ter wereld profiteerde daarbij van schaalvoordelen na een periode van sterke groei, staat in een onaangekondigde kwartaalupdate.

De nettowinst komt naar verwachting uit op 8,5 miljard yuan tot 10 miljard yuan (1 miljard tot 1,2 miljard euro). Dat is tussen 86 procent en 119 procent hoger dan een jaar eerder. Onlangs meldde BYD al een recordaantal auto's te hebben verkocht.

BYD is een van de belangrijkste verkopers van elektrische auto's op de grote Chinese thuismarkt. Daarnaast meldt het bedrijf "substantiële groei" op de internationale markt, ondanks Europese importheffingen voor Chinese elektrische auto's. De Europese Unie zei die te moeten invoeren omdat China met overheidssteun de eigen autosector een oneerlijk concurrentievoordeel zou geven.