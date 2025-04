Zonne-energiesector tegen massaclaim om einde salderingsregeling

UTRECHT (ANP) - Bedrijven in de zonne-energiesector zijn geen voorstander van een massaclaim tegen de overheid om het stopzetten van de salderingsregeling. "We begrijpen dat het wegvallen van de salderingsregeling vragen oproept bij mensen die in zonnepanelen hebben geïnvesteerd. Maar de massaclaim is niet de oplossing", laat branchevereniging Holland Solar weten. "De regeling zou altijd stoppen. Het is nu tijd om vooruit te kijken en consumenten te helpen om hun zelf opgewekte stroom slimmer te gebruiken."

Twee advocaten kwamen recent met salderingsclaim.nl. Ze willen huishoudens verzamelen om te kijken of het mogelijk is het einde van de salderingsregeling in 2027 juridisch aan te vechten. Die regeling is nu financieel gunstig voor zonnepaneelbezitters omdat ze overtollig opgewekte energie op zonnige dagen, die ze aan het stroomnet leveren, kunnen afstrepen van eigen verbruik op andere momenten. "Of de salderingsregeling terug, of mogelijk een schadevergoeding", betogen de advocaten.