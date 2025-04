Jeansmerk Levi's verwacht beperkte impact van importheffingen

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Levi Strauss verwacht een beperkte impact van de Amerikaanse importheffingen en de gevolgen daarvan op de financiën. Dat meldt Levi's bij de presentatie van zijn kwartaalresultaten. Tegelijkertijd geeft financieel topman Harmit Singh aan dat het "moeilijk is om in dit stadium te voorspellen of te plannen" wat de impact van de tarieven op consumenten zal zijn.

Levi's werkt met verschillende bedrijven uit andere landen voor de toelevering van goederen die de productie van zijn kleding mogelijk maken. Het bedrijf haalt ongeveer 5 procent van de goederen vanuit Mexico naar de Verenigde Staten, rond de 5 procent uit Vietnam en 1 procent uit China. Levi's werkt samen met bedrijven uit 28 landen.

Levi's handhaaft de verwachtingen voor het huidige boekjaar, wat gecorrigeerd voor wisselkoersen een omzetgroei van 3,5 tot 4,5 procent betekent. Daarbij gaat het bedrijf ervan uit dat onder meer de inflatie en de verstoringen in de toeleveringsketen niet toenemen.