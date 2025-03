Chinese banken willen tientallen miljarden ophalen

SHANGHAI (ANP/RTR) - Vier van de grootste staatsbanken van China gaan gezamenlijk 520 miljard yuan (67 miljard euro) ophalen door middel van de uitgifte van obligatieleningen en aandelen, maakten ze zondag bekend. Chinese beleidsmakers gaven eerder al aan dat het kapitaal van banken versterkt zou worden, onder meer om de economische groei te ondersteunen.

Het betreft Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications en Postal Savings Bank of China. Het ministerie van Financiën, een belangrijke aandeelhouder van de vier banken, zal betrokken zijn bij alle vier de kapitaalverhogingen.

De resultaten van Chinese banken staan al lange tijd onder druk door de afzwakkende economie en de problematische vastgoedsector in het land. De op een na grootste economie ter wereld kampt ook met een vergrijzing van de bevolking. Om de groei aan te jagen heeft de overheid al een reeks steunmaatregelen genomen, om de kredietverstrekking door banken te stimuleren.