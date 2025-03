Acteur Richard Chamberlain (90) overleden na beroerte

De Amerikaanse acteur Richard Chamberlain is zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden aan complicaties na een beroerte, meldt filmvakblad Variety zondag. Hij brak in de jaren zestig bij het grote publiek door met de medische serie Dr. Kildare.

Chamberlain speelde ook in de miniseries The Thorn Birds en Shogun en de tv-series Will & Grace, Desperate Housewives, Chuck en Brothers & Sisters.

"Onze geliefde Richard is nu bij de engelen", aldus de partner van Chamberlain in een verklaring. "Wat een zegen dat we zo'n bijzondere en liefdevolle ziel hebben mogen kennen. Liefde sterft nooit. En onze liefde draagt hem onder zijn vleugels naar zijn volgende grote avontuur."

De acteur hield tijdens het grootste deel van zijn carrière verborgen dat hij op mannen viel. Hij deed dit om zijn privacy te beschermen en omdat hij het voor zijn acteercarrière noodzakelijk achtte. Pas in zijn autobiografie Shattered Love: A Memoir (2003) onthulde hij dat hij homoseksueel was.