Chinese cryptofraudeur moet bijna 12 jaar de cel in

LONDEN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een Chinese vrouw is door een Britse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van bijna 12 jaar. De vrouw pleegde miljardenfraude om bitcoin te kopen en wist jarenlang aan de autoriteiten te ontkomen.

De 47-jarige Zhimin Qian werd beschuldigd van het opzetten van een zogenoemd Ponzi-systeem, waarbij zo'n 128.000 mensen uit China hun geld verloren. Ponzifraude is een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. De fraude leverde miljarden dollars op, waarvan een groot deel werd omgezet in bitcoin.

De vrouw ontvluchtte China en vestigde zich later in het Verenigd Koninkrijk onder een valse naam. Daar bleef ze jarenlang uit handen van de Britse autoriteiten. Ze werd gearresteerd als onderdeel van de grootste inbeslagname ooit van bitcoin door de Britse politie, nu ter waarde van bijna 5,7 miljard euro.