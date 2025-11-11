ECONOMIE
Iran meldt ontmanteling Amerikaans-Israëlisch spionagenetwerk

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 17:33
anp111125147 1
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran zegt een spionagenetwerk te hebben ontmanteld dat banden had met Israëlische en Amerikaanse inlichtingendiensten. De melding komt enkele maanden na een korte oorlog tussen het regime in Teheran en zijn aartsvijanden Israël en de Verenigde Staten.
In een verklaring op televisie werden geen verdere details verstrekt, ook niet hoeveel personen zouden zijn gearresteerd.
Israël voerde in juni een ongekend groot bombardement uit op Iran, waarbij volgens Iraanse cijfers meer dan duizend mensen omkwamen, onder wie hoge militaire commandanten en nucleaire wetenschappers. Teheran nam wraak met raket- en droneaanvallen op Israël. De VS sloten zich kortstondig aan bij de oorlog met een reeks aanvallen op nucleaire installaties.
Iran verscherpte vorige maand de straffen voor personen die veroordeeld zijn voor spionage voor Israël en de VS. Sindsdien zijn meerdere personen opgehangen die beschuldigd werden van spionage voor Israël.
