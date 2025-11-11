ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Google doet recordinvestering van 5,5 miljard euro in Duitsland

Economie
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 17:20
anp111125145 1
BERLIN (ANP/DPA) - Google gaat de komende vier jaar 5,5 miljard euro investeren in Duitsland, de grootste investering van het Amerikaanse techbedrijf tot nu toe in het land. De geldinjectie van het in Californië gevestigde bedrijf levert naar verwachting ongeveer 9000 banen op.
Volgens Google worden de miljarden gebruikt voor de bouw van een nieuw datacentrum in de stad Dietzenbach, dicht bij Frankfurt. Het bestaande datacentrum in het nabijgelegen Hanau en de vestigingen in München, Frankfurt en Berlijn worden uitgebreid.
De Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil prees de plannen van Google als "echte investeringen in de toekomst: in innovatie, kunstmatige intelligentie, klimaatneutrale transitie en toekomstige banen in Duitsland." "Dat is precies wat we nu nodig hebben", zei de minister.
Vorige week maakten Deutsche Telekom en de Amerikaanse AI-chipontwikkelaar Nvidia bekend dat zij samen ongeveer 1 miljard euro willen investeren in een datacentrum in München.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

229232182_m

Dit is hoe je (bijna) altijd wint met schaar-steen-papier, volgens de wetenschap

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

shutterstock_2622329979

Waarom sommige volwassenen moeite hebben om liefde te voelen – 7 ingrijpende jeugdervaringen

ANP-541479115

Zijn deze voedingsmiddelen een gezonder alternatief voor Ozempic?

Loading