Google doet recordinvestering van 5,5 miljard euro in Duitsland

BERLIN (ANP/DPA) - Google gaat de komende vier jaar 5,5 miljard euro investeren in Duitsland, de grootste investering van het Amerikaanse techbedrijf tot nu toe in het land. De geldinjectie van het in Californië gevestigde bedrijf levert naar verwachting ongeveer 9000 banen op.

Volgens Google worden de miljarden gebruikt voor de bouw van een nieuw datacentrum in de stad Dietzenbach, dicht bij Frankfurt. Het bestaande datacentrum in het nabijgelegen Hanau en de vestigingen in München, Frankfurt en Berlijn worden uitgebreid.

De Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil prees de plannen van Google als "echte investeringen in de toekomst: in innovatie, kunstmatige intelligentie, klimaatneutrale transitie en toekomstige banen in Duitsland." "Dat is precies wat we nu nodig hebben", zei de minister.

Vorige week maakten Deutsche Telekom en de Amerikaanse AI-chipontwikkelaar Nvidia bekend dat zij samen ongeveer 1 miljard euro willen investeren in een datacentrum in München.