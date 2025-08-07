Chinese export stijgt sterker dan verwacht ondanks tarieven

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De export van China is in juli opnieuw sterker gestegen dan verwacht ondanks de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. De stijging volgt op het voorlopige tariefbestand waarin de twee economische grootmachten de hoge importheffingen op elkaars goederen flink hebben verlaagd. De Chinese uitvoer naar de VS nam daardoor minder sterk af dan in juni. Ook exporteerde China meer naar andere landen.

Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de totale uitvoer vorige maand met 7,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat was meer dan de verwachte stijging van 5,6 procent. De Chinese export naar de VS daalde met 6,1 procent, de vierde maand op rij. De afname was kleiner dan de daling van ruim 16 procent in juni.

China heeft de heffing op Amerikaanse goederen in mei verlaagd naar 10 procent en de VS hebben de heffing op Chinese goederen teruggebracht naar 30 procent. Daarvoor golden tarieven van respectievelijk 125 procent en 145 procent.