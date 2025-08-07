ECONOMIE
Hogere importheffingen VS voor EU en tientallen landen van kracht

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 7:44
anp070825043 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse hogere importheffingen op goederen uit de Europese Unie en tientallen landen zijn van kracht. De tarieven van 10 tot 50 procent voor veel handelspartners van de Verenigde Staten gingen donderdagnacht (Amerikaanse tijd) in.
De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat de heffingen nodig zijn, omdat andere landen van de VS hebben geprofiteerd door veel goederen naar het land te exporteren. Op zijn socialemediaplatform Truth Social schreef hij dat "miljarden dollars nu naar de Verenigde Staten van Amerika vloeien".
Voor de meeste goederen uit de EU geldt een tarief van 15 procent, met uitzonderingen voor onder andere vliegtuigen en chipapparatuur. Staal en aluminium blijven zwaarder belast, met 50 procent.
Eerder golden voor veel landen importheffingen van 10 procent. Het Verenigd Koninkrijk houdt dat tarief, maar bijvoorbeeld Brazilië heeft te maken met heffingen van 50 procent, India met 25 procent en Zwitserland met 39 procent.
