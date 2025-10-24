Chinese minister heeft vertrouwen in handelsgesprekken met VS

BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese minister van Handel Wang Wentao vertrouwt erop dat China en de Verenigde Staten tot oplossingen kunnen komen voor het handelsconflict tussen beide landen. Dat heeft hij vrijdag laten weten tijdens een persconferentie in Beijing. Vertegenwoordigers van China en de VS komen dit weekend bijeen in Maleisië voor overleg.

Volgens Wang kunnen de twee landen "de juiste manieren vinden om naast elkaar te bestaan en de gezonde, stabiele en duurzame ontwikkeling van de Chinees-Amerikaanse economische banden bevorderen door wederzijds respect en gelijkwaardig overleg".

De spanningen tussen de twee grootste economieën zijn de laatste tijd opgelopen, onder meer nadat China exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen had aangekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump kwam als reactie met een extra importheffing tegen Beijing.