Ouwehand zegt ook interview met NU.nl af

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 8:22
bijgewerkt om vrijdag, 24 oktober 2025 om 8:28
anp241025057 1
Partijleider Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) gaat ook niet naar haar interview met NU.nl. De site zou haar vrijdag spreken, maar "na veel contact heeft de PvdD het interview op vrijdag afgezegd". Het is niet gelukt om een andere afspraak te maken. Een woordvoerder heeft nog niet gereageerd op vragen.
Ouwehand zou vrijdag ook geïnterviewd worden door de Twentse Courant Tubantia op de Universiteit Twente in Enschede, maar ook dat gesprek liet ze aan zich voorbijgaan. Volgens een woordvoerder was haar agenda overvol. Waarmee die agenda dan zo vol stond, wilde de woordvoerder niet zeggen.
Eerder deze week verliet senator en medeoprichter Niko Koffeman de partij vanwege onvrede over de koers. Hij vindt dat de partij zich weer meer moet inzetten voor dieren en minder voor onderwerpen zoals Gaza.
