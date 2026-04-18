Chinese overname Lumileds krijgt geen goedkeuring van VS

EINDHOVEN (ANP) - De overname van de voormalige Philips-lampendochter Lumileds door het Chinese San'an Optoelectronics gaat niet door. De Amerikaanse waakhond (CFIUS) wilde geen goedkeuring geven om risico's voor de nationale veiligheid van de VS. Vervolgens hebben San'an en diens Maleisische samenwerkingspartner Inari Amertron Berhad laten weten de deal te schrappen.

Lumileds is een van de grootste bedrijven ter wereld op het vlak van ledverlichting. De onderneming met hoofdkantoor in Eindhoven telt ongeveer 3300 medewerkers in meer dan vijftien landen. Topman Steve Barlow van Lumileds omschreef de overname vorig jaar nog als volgende stap voor het bedrijf, dat nu nog in handen is van Amerikaanse investeerders. De overname zou ook extra groei mogelijk maken.

Het is niet voor het eerst dat de VS zich verzetten tegen een Chinese overname van Lumileds. Meer dan tien jaar terug wilde Philips het bedrijf ook al aan een Chinese partij verkopen. Destijds gingen de Amerikanen daar ook tegenin. Uiteindelijk vond Philips toen een koper in een groep investeerders.

Tegenslag

Volgens de South China Morning Post is het afketsen van deze deal ter waarde van 239 miljoen dollar de nieuwste tegenslag voor Chinese tech-investeringen in het buitenland, na de Nexperia-affaire. San'an is de grootste maker van led-chips in China en het bedrijf dacht met Lumileds internationaal te kunnen groeien.

Rond het Nijmeegse Nexperia brak vorig jaar een diplomatieke rel uit tussen Nederland en China. Toenmalig minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) stelde de chipfabrikant tijdelijk onder curatele. Hij vreesde dat topman Wing Zhang het Europese deel van het bedrijf naar China zou verplaatsen. De Ondernemingskamer greep ook in en schorste Wing tijdelijk als topman. Die laatste zaak loopt nog steeds.