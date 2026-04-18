ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reders: situatie Hormuz lijkt weer net als eerder deze week

Economie
door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 15:11
anp180426077 1
ROTTERDAM (ANP) - Door de ontwikkelingen van zaterdag lijkt de situatie in de Straat van Hormuz weer terug bij die van vrijdag vóór 15.00 uur. Dat constateert een woordvoerder van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) nadat Iran had aangekondigd de Straat van Hormuz weer voor de scheepvaart te sluiten. Ook werd zaterdag duidelijk dat er weer schepen zijn beschoten in de voor de olie- en gasleveringen belangrijke zeestraat.
Dit laat zien dat "terughoudendheid gepast is", stelt de woordvoerder van de redersvereniging. Hij herhaalt dat de berichten van vrijdag over de heropening van de Straat van Hormuz als "positief signaal" kunnen worden gezien, maar dat het afwachten blijft hoe de situatie in het Midden-Oosten komende dagen verder ontwikkelt.
Door de Iranoorlog zitten al weken een kleine honderd Nederlandse schepen vast in het gebied. Van de meer dan vijfhonderd opvarenden zijn er ongeveer honderd Nederlanders. Reders willen zo snel mogelijk weer kunnen varen, maar dat moet volgens de KVNR dan wel veilig en betrouwbaar kunnen.
loading

Loading