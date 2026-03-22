Chinese premier belooft aanpak van handelsoverschot

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Chinese premier Li Qiang heeft beloofd de economie van China verder open te stellen voor buitenlandse bedrijven en iets te doen aan de zorgen van handelspartners over het grote handelsoverschot van zijn land. "We nemen de zorgen van onze handelspartners serieus en staan klaar om met alle partijen samen te werken om de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van handel te bevorderen", zei Li zondag in een toespraak op het China Development Forum in Beijing.

Daarbij zei hij toe de markttoegang voor de dienstensector verder te verruimen en de import van medische producten, digitale technologieën en diensten met een lage CO2-uitstoot te verhogen "om meer zakelijke kansen te bieden voor buitenlandse bedrijven".

China's massale exportdump leidt al langer tot ergernis in westerse landen. In december waarschuwde de Franse president Emmanuel Macron dat de Europese Unie mogelijk gedwongen wordt "krachtige maatregelen" tegen China te nemen als Beijing zijn groeiende handelsonevenwicht met het blok niet aanpakt.