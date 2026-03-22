Analyse: Patriot-raket VS was betrokken bij explosie in Bahrein

MANAMA (ANP/RTR) - Een Patriot-raket van de Verenigde Staten was hoogstwaarschijnlijk betrokken bij een explosie in Bahrein waarbij tientallen burgers gewond raakten. Dat blijkt uit een expertanalyse die door persbureau Reuters is ingezien. Zowel Bahrein als Washington gaven Iran de schuld van de explosie op 9 maart. Daar werd geen bewijs voor geleverd.

Bij het incident raakten 32 mensen gewond, onder wie kinderen.

In reactie op vragen van Reuters bevestigde Bahrein dat er een Patriot-raket bij betrokken was. Volgens de regering had de raket met succes een Iraanse drone onderschept, en zo levens gered. "De schade en verwondingen waren niet het gevolg van een directe inslag op de grond", aldus een woordvoerder.

Experts waarschuwen in de analyse voor het gebruik van geavanceerde wapens ter verdediging van veel goedkopere drones. De explosie van de Patriot droeg volgens hen bij aan de wijdverspreide schade en het aantal slachtoffers.