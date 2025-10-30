Chinese president: overeenstemming met Trump over handel

BUSAN (ANP/AFP) - China en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt op het gebied van handel na gesprekken tussen presidenten Donald Trump en Xi Jinping. Dat heeft Xi gezegd na de ontmoeting in de Zuid-Koreaanse stad Busan.

"De economische en handelsteams van beide landen hebben diepgaande gesprekken gevoerd over belangrijke economische en handelskwesties en een consensus bereikt over de oplossing daarvan", zei Xi. De twee wereldleiders van de twee grootste economieën ter wereld spraken elkaar tijdens de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

"Beide teams moeten het vervolgwerk zo snel mogelijk verfijnen en afronden, de consensus behouden en uitvoeren, en tastbare resultaten leveren om geruststelling te bieden aan de economieën van China, de Verenigde Staten en de wereld", voegde de Chinese president eraan toe.