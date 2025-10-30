ECONOMIE
Hardere verkoopdaling voor brouwer achter Hertog Jan en Jupiler

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 8:12
anp301025085 1
BRUSSEL (ANP) - AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft afgelopen kwartaal opnieuw minder bier verkocht. De verkoopdaling bij de brouwer achter Hertog Jan, Jupiler en Leffe was in de zomermaanden ook groter dan in de maanden ervoor. Met het Mexicaanse merk Corona boekte AB InBev nog wel goede resultaten.
AB InBev zei van juli tot en met september opnieuw last te hebben gehad van tegenvallende verkopen in China en Brazilië. In China is de vraag al langer zwakker door meer pessimisme over de economie. In Brazilië speelde slecht weer een rol.
Het in België gevestigde concern verkocht in het derde kwartaal 3,7 procent minder dan een jaar eerder. Vooral bieren werden minder verkocht (3,9 procent), de categorie niet-bieren kende een volumedaling van 2,2 procent. Een kwartaal eerder was de algehele afname nog 1,9 procent.
AB InBev boekte wel een hogere omzet van bijna 1 procent, dankzij hogere verkoopprijzen.
