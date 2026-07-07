ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipaandelen dalen op gemengd Wall Street, Dow verder omhoog

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 15:48
anp070726148 1
NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York lieten dinsdag bij de opening een gemengd beeld zien. De Amerikaanse chipbedrijven gingen omlaag na de zware koersverliezen in de Aziatische en Europese chipsector. Beleggers grepen de nieuwe recordresultaten van het Zuid-Koreaanse Samsung, de grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld, aan om winst te nemen in chipaandelen die door de AI-rally dit jaar sterk in waarde zijn gestegen.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 53.175 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven sloot maandag al voor het eerst in de geschiedenis boven de 53.000 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 7518 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,9 procent tot 25.902 punten.
De Nasdaq won een dag eerder nog ruim 1 procent dankzij sterke koerswinsten van de chipbedrijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_722889913

Dreigend watertekort: dit mag je vanaf nu wél en níet met je kraanwater — de regels die bijna niemand kent

shutterstock_2657400799

De dure vergissing bij een gebruikte elektrische auto: niet de kilometerstand, maar de accu

anp 78414317

Mogen vrachtwagens parkeren op de afrit of op de vluchtstrook?

170476447_m

Wetenschappers berekenen wanneer de allerlaatste plant op aarde sterft

anp070726065 1

Burgemeester Moskou meldt grote droneaanval vanuit Oekraïne

shutterstock_2760838525

Hoe soepelere hypotheekregels voor ouderen de woningmarkt kunnen los trekken

Loading