Chipaandelen dalen op gemengd Wall Street, Dow verder omhoog

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York lieten dinsdag bij de opening een gemengd beeld zien. De Amerikaanse chipbedrijven gingen omlaag na de zware koersverliezen in de Aziatische en Europese chipsector. Beleggers grepen de nieuwe recordresultaten van het Zuid-Koreaanse Samsung, de grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld, aan om winst te nemen in chipaandelen die door de AI-rally dit jaar sterk in waarde zijn gestegen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 53.175 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven sloot maandag al voor het eerst in de geschiedenis boven de 53.000 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 7518 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,9 procent tot 25.902 punten.

De Nasdaq won een dag eerder nog ruim 1 procent dankzij sterke koerswinsten van de chipbedrijven.