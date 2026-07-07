ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemeenten na uitnodiging minister: we werken aan opvangplekken

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 15:50
anp070726149 1
DEN HAAG (ANP) - Verschillende gemeenten die zich op het ministerie van Asiel en Migratie moeten melden omdat zij niet voldoen aan de spreidingswet, zeggen hard te werken aan het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers. Procedures en beschikbare geschikte locaties zorgen volgens onder meer Aalten, Gemert-Bakel en Sluis voor vertraging.
Minister Bart van den Brink besloot maandag om burgemeesters en wethouders van tien gemeenten uit te nodigen voor een gesprek. Die moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. Als de gesprekken niet tot resultaat leiden, kan in het uiterste geval de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.
Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen (Limburg), Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland.
Van den Brink zei dat in totaal 107 gemeenten momenteel niet aan hun wettelijke taak voldoen. Daarom is de verwachting dat er meer gemeenten moeten langskomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_722889913

Dreigend watertekort: dit mag je vanaf nu wél en níet met je kraanwater — de regels die bijna niemand kent

shutterstock_2657400799

De dure vergissing bij een gebruikte elektrische auto: niet de kilometerstand, maar de accu

anp 78414317

Mogen vrachtwagens parkeren op de afrit of op de vluchtstrook?

170476447_m

Wetenschappers berekenen wanneer de allerlaatste plant op aarde sterft

anp070726065 1

Burgemeester Moskou meldt grote droneaanval vanuit Oekraïne

shutterstock_2760838525

Hoe soepelere hypotheekregels voor ouderen de woningmarkt kunnen los trekken

Loading