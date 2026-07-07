Gemeenten na uitnodiging minister: we werken aan opvangplekken

DEN HAAG (ANP) - Verschillende gemeenten die zich op het ministerie van Asiel en Migratie moeten melden omdat zij niet voldoen aan de spreidingswet, zeggen hard te werken aan het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers. Procedures en beschikbare geschikte locaties zorgen volgens onder meer Aalten, Gemert-Bakel en Sluis voor vertraging.

Minister Bart van den Brink besloot maandag om burgemeesters en wethouders van tien gemeenten uit te nodigen voor een gesprek. Die moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. Als de gesprekken niet tot resultaat leiden, kan in het uiterste geval de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.

Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen (Limburg), Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland.

Van den Brink zei dat in totaal 107 gemeenten momenteel niet aan hun wettelijke taak voldoen. Daarom is de verwachting dat er meer gemeenten moeten langskomen.