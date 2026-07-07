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VS voeren 'krachtige' luchtaanvallen uit op Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 23:59
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse leger heeft een reeks "krachtige" luchtaanvallen op Iran uitgevoerd, meldt het Amerikaanse centrale commando CENTCOM op X.
De aanvallen waren een reactie op wat volgens het commando Iraanse aanvallen waren op drie commerciële schepen die door de Straat van Hormuz voeren. "De door Iran getoonde agressie was ongerechtvaardigd, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren", aldus CENTCOM.
Iraanse staatsmedia melden dat er diverse explosies te horen waren in en rondom de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik, die aan de Straat van Hormuz ligt.
Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor de gevolgen van de "schending van het memorandum van Islamabad" over het beëindigen van de oorlog, laat het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten via staatsmedia.
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