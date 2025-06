Chipbedrijf Besi grote winnaar in AEX na adviesverhoging

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijf Besi was dinsdag de grote winnaar bij de hoofdfondsen aan de Amsterdamse beurs. Analisten van Kepler Cheuvreux gaven het aandeel een koopadvies en daarop werd door beleggers direct enthousiast gereageerd. Ook branchegenoten ASMI en ASML wonnen aan beurswaarde,

De chipsector trok de laatste handelsdagen sowieso de aandacht dankzij goed ontvangen resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Broadcom. Dinsdag kon de markt ook omzetcijfers van de Taiwanese chipfabrikant TSMC verwerken. Deze belangrijke klant van machines van ASML zag de omzet in mei met bijna 40 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden.

Besi eindigde bijna 5 procent hoger en was daarmee koploper in de AEX-index. ASMI won 2,6 procent, terwijl ASML met een plus van 0,7 procent de handel uitging.

Beleggers waren verder vooral in afwachting van nieuws uit de handelsgesprekken tussen de VS en China in Londen. De landen vervolgden hun overleg over een oplossing voor de heffingen op elkaars goederen.