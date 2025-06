Olieproductie VS volgend jaar omlaag ondanks belofte Trump

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten verwachten dat hun eigen olieproductie volgend jaar voor het eerst sinds 2021 een daling laat zien. Volgens persbureau Bloomberg is dat een tegenslag voor de Amerikaanse president Donald Trump. Tijdens zijn campagne beloofde Trump met onder meer de leus "drill, baby, drill" juist de winning van fossiele brandstoffen als olie en gas te verhogen.

Een nieuwe raming van de Amerikaanse overheid gaat ervan uit dat de productie volgend jaar afneemt tot het equivalent van 13,37 miljoen vaten per dag, tegenover ongeveer 13,42 miljoen vaten per dag dit jaar. De productieprognose voor volgend jaar betekent een neerwaartse bijstelling van 120.000 vaten per dag ten opzichte van de vorige projecties in mei.

Trump riep vroeg in zijn tweede termijn nog een energienoodtoestand uit in een poging de productie te verhogen. Maar diverse olieconcerns in de VS hebben al gewaarschuwd dat het bij lagere olieprijzen helemaal niet voor de hand ligt de productie op te voeren.

Wat ook meespeelt, is dat de sector zich voorbereidt op een zwakkere groei van de vraag naar olie in de wereld. De wereldwijde olievraag voor dit jaar zal naar verwachting langzamer toenemen, heeft de Amerikaanse overheid ook becijferd. Het verbruik stijgt waarschijnlijk met 800.000 vaten per dag tot 103,5 miljoen vaten per dag, tegenover een eerdere prognose van een groei van 1 miljoen vaten per dag.