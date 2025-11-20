ECONOMIE
Chipbedrijven aan kop in groene AEX-index na cijfers Nvidia

Economie
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 9:16
anp201125096 1
AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI stonden donderdag bij de grootste stijgers op de Amsterdamse beurs. De resultaten van het Amerikaanse chipconcern Nvidia zorgden voor opluchting bij beleggers. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en bleef optimistisch over de vooruitzichten voor de komende maanden.
Volgens Nvidia-topman en -oprichter Jensen Huang groeit de vraag naar extra rekenkracht voor kunstmatige intelligentie (AI) steeds harder. Ook sprak hij van een "buitensporige" vraag naar de nieuwste generatie Blackwell-chips van Nvidia.
De aanhoudend sterke resultaten van Nvidia zorgden voor een positieve stemming op de beursvloeren. De Amsterdamse AEX-index noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent hoger op 943,96 punten. Bijna alle hoofdfondsen stonden in het groen. ASML, Besi en ASMI stegen tot 4 procent. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,2 procent.
