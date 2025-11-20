Kabinet overweegt bedenktijd voor kopers van grond

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet overweegt een bedenktijd in te voeren voor mensen die grond willen kopen. Dat zou malafide grondspeculatie kunnen tegengaan, schrijft demissionair minister van Ruimtelijke Ordening Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. Keijzer wil ook informatie over dubieuze grondhandel delen op overheidswebsites en sociale media.

Grondhandelaren splitsen landbouwgrond op in kleine stukjes en verkopen die door aan particulieren. De kopers denken dat de gemeente op de grond wil bouwen, waarmee hun aankoop meer waard zou worden. De grondhandelaren wakkeren die suggestie onterecht aan, berichtten media. De akker blijft doorgaans gewoon een akker.

Sinds 2009 zijn er verspreid over honderden plekken in Nederland ongeveer 25.000 "beleggingspercelen" bijgekomen, meldde het Kadaster vorig jaar. Al die opsplitsingen kunnen gedoe opleveren als overheden toch iets met de grond willen doen.

Veel extra werk

"Dergelijke praktijken verdienen de sterkste afkeuring", schrijft BBB'er Keijzer over de grondhandelaren die kopers verleiden met onrealistische verwachtingen. Aangemoedigd door een motie van de Tweede Kamer heeft ze de mogelijkheden om in te grijpen afgewogen.

De meeste maatregelen hebben volgens Keijzer te grote nadelen of te weinig nut. Het overgrote deel van de herverdelingen van grond gebeurt om legitieme redenen. Een splitsingsverbod zou het bijvoorbeeld ook onmogelijk maken dat buren een stuk tuin ruilen. Een ander idee is splitsingen pas te laten doorgaan als de gemeente toestemming geeft. Dat zou gemeenten veel extra werk opleveren, verwacht Keijzer.