Nog veel vermisten na aanval in westen van Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 9:26
anp201125098 1
KYIV (ANP) - In de Oekraïense stad Ternopil worden nog 22 personen vermist na een Russische aanval van een dag eerder. Het dodental staat inmiddels op 26, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.
In de westelijke stad liepen woongebouwen volgens de autoriteiten schade op tijdens Russische aanvallen. Zelensky deelde op berichtensite X beelden van een grotendeels verwoest flatgebouw.
De president meldt dat een zoektocht naar slachtoffers nog gaande is. Er zijn meer dan 230 hulpverleners ingezet uit negen regio's.
"In sommige gebieden kan het werk alleen met de hand worden gedaan vanwege de ernstige verwoesting en fragmentatie van de structuren", schrijft hij. "Dit bemoeilijkt de zoektocht."
