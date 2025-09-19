Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML dalen op Damrak na sterke opmars

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omlaag, na de stevige winstbeurt een dag eerder. ASMI, Besi en ASML daalden tot 1 procent. De chipbedrijven kregen er donderdag nog tot bijna 9 procent bij. Een miljardeninvestering van Nvidia in branchegenoot Intel zorgde voor optimisme in de chipsector en voor nieuwe recordstanden op Wall Street.

De hoop op lagere rentetarieven, die woensdag werd bevestigd door de eerste renteverlaging van de Federal Reserve dit jaar, en het optimisme over kunstmatige intelligentie (AI) zorgen al enige tijd voor een recordopmars op de Amerikaanse beurzen. Met de koerswinst van 2 procent op donderdag kreeg de AEX het record uit februari ook in het vizier. Op 17 februari bereikte de hoofdindex een slotrecord van 948,54 punten. Een dag later werd op 952,45 punten de hoogste tussentijdse koers ooit aangetikt.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde vrijdagochtend 0,5 procent lager op 928,43 punten. De AEX begon het jaar op 878,63 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 903,99 punten. Frankfurt bleef onveranderd en Londen daalde 0,1 procent. Parijs steeg 0,5 procent.

Aziatische beurzen

De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag in afwachting van het overleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. De twee presidenten hebben naar verwachting vrijdag telefonisch contact, waarbij onder meer wordt gesproken over de toekomst van de Chinese app TikTok in de Verenigde Staten. Begin deze week bereikten de VS en China een raamwerkakkoord over de verkoop van de Amerikaanse onderdelen van de filmpjesapp aan een groep Amerikaanse bedrijven.

De Nikkei in Tokio verloor 0,6 procent, na het besluit van de Bank of Japan om de rente ongewijzigd te laten. De centrale bank kondigde wel aan te beginnen met de verkoop van aandelen en indexfondsen, die werden gekocht als onderdeel van het eerdere omvangrijke stimuleringsprogramma. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de inflatie in Japan in augustus is afgekoeld tot 2,7 procent. De inflatie ligt daarmee nog altijd boven het doel van 2 procent.

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2 procent. Verzekeraar NN Group won 0,7 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank verlaagde daarnaast het beleggingsadvies voor branchegenoot ASR (plus 0,1 procent). De dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stonden onderaan, met minnen tot 2 procent.