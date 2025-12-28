ECONOMIE
Onzichtbare abonnementen kosten je een vermogen

door Peter Janssen
zondag, 28 december 2025 om 13:00
De gemiddelde Nederlander geeft ongemerkt een flink deel van het budget uit aan abonnementen – vaak zonder precies te weten hoeveel. Meer dan de helft van de huishoudens heeft geen idee wat er maandelijks weglekt, concludeert het Nibud in het Rapport Abonnementen 2021. (de moeite waar om te lezen) Tel je alles bij elkaar op, dan jaag je al snel honderden euro’s per jaar door de automatische incasso.
De stille sluipkosten
Abonnementen zijn een klassieke blinde vlek: telefoon, internet, tv, streaming, loterij, sportschool, kranten, maaltijdpakketten, cloud-opslag en nog wat vergeten proefabonnementen. Vergelijkingssite Slimster becijferde dat Nederlanders gemiddeld 149 euro per maand aan abonnementen kwijt zijn, waarbij een deel zelfs meer dan 200 euro per maand betaalt. Dat is ruim 1.700 tot meer dan 2.400 euro per jaar – vaak zonder dat iemand het totaalbedrag ooit bewust heeft gezien.
Bron: Slimster
Volgens het Nibud onderschat “bijna iedereen” het aantal abonnementen dat hij of zij heeft, en weet meer dan de helft niet hoeveel er maandelijks voor wordt afgeschreven. Ruim een kwart vergeet weleens op te zeggen, waardoor er jarenlang kleine bedragen blijven doorlopen. Een typisch geval van financieel sluipverlies: per stuk doet het geen pijn, in totaal is het een serieuze post in je vaste lasten.​
Bron: Nibud. Kijk daar voor oplossingen
Zo pak je de onzichtbare kosten aan
Wie de schade wil beperken, moet beginnen met tellen. Het Nibud adviseert om systematisch je bankafschriften door te lopen en alle terugkerende posten in een lijst te zetten. Reken direct door naar jaarbedragen; een “onschuldige” 7,99 euro per maand is ineens bijna 100 euro per jaar.​
Handige stappen:
  • Loop minimaal een jaar aan bankafschriften na en noteer elk abonnement met maand- én jaarkosten.
  • Schrap alles wat je zelden gebruikt en plan een halfjaarlijkse “abonnementen-APK” in.​
Wie daarna nog even langs de voorwaarden gaat – veel contracten mogen na de eerste periode per maand worden opgezegd – voorkomt dat de teller opnieuw ongemerkt gaat lopen. Zo verandert een onzichtbare kostenpost in een bewuste keuze.​

