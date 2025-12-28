Overleden: Brigitte Bardot, het eeuwige sekssymbool dat de spotlights ontvluchtte

De Fondation Brigitte Bardot
bevestigt zondag het overlijden van de Française. Ze stelde onlangs haar fans nog gerust, nadat ze voor de tweede keer in korte tijd in het ziekenhuis was opgenomen.
Brigitte Bardot
(Parijs, 28 september 1934) was een Frans fotomodel, actrice, zangeres en later dierenrechtenactivist, die in de jaren vijftig en zestig uitgroeide tot hét sekssymbool van Europa. Met haar blonde haar, nonchalante stijl en uitgesproken sensuele imago werd zij gezien als het Franse antwoord op Marilyn Monroe en een icoon van de seksuele revolutie.
Jeugd en doorbraak
Bardot groeide op in een welgesteld Parijs gezin en volgde een klassieke balletopleiding voordat zij als tiener modellenwerk ging doen. Op haar vijftiende verscheen ze op de cover van het modeblad Elle, wat haar de aandacht van filmregisseurs opleverde en in 1952 leidde tot haar filmdebuut in Le Trou Normand.
Filmicoon en sekssymbool
Haar internationale doorbraak kwam met Et Dieu… créa la femme (1956), waarin haar vrijgevochten, sensuele personage voor een schokgolf zorgde in de Verenigde Staten en Europa. In totaal speelde ze in 47 à 48 films en werd ze het gezicht van een nieuwe, meer vrije vrouwelijke seksualiteit, waarover Simone de Beauvoir schreef dat Bardot een “locomotief van de vrouwenhistorie” was.
Muziek en publiek imago
Naast haar filmwerk nam Bardot meer dan zestig licht-populaire chansons op, waaronder samenwerkingen met Serge Gainsbourg zoals “Bonnie and Clyde” en “Harley Davidson”. Haar televisieshows en haar turbulente liefdesleven, met huwelijken met onder anderen regisseur Roger Vadim en zakenman Gunter Sachs, versterkten haar status als omstreden maar fascinerende ster.
Terugtrekking en dierenrechten
Begin jaren zeventig beëindigde Bardot haar filmcarrière en keerde ze de showbizz grotendeels de rug toe. Zij wijdde zich vervolgens volledig aan de bescherming van dieren, onder meer via de Brigitte Bardot Foundation, waarmee ze fel campagne voert tegen zeehondenjacht, bont en andere vormen van dierenleed.
Latere jaren en reputatie
In haar latere leven bleef Bardot een publieke figuur, niet alleen om haar dierenactivisme maar ook door scherpe, vaak controversiële uitspraken over politiek en samenleving. Toch geldt ze in de culturele verbeelding vooral als een blijvend symbool van de jaren vijftig en zestig, waarin zij het beeld van de moderne, onafhankelijke vrouw mede vormgaf.