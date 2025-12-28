Koude handen op de fiets? De onverwachte tip van Annemiek van Vleuten werkt echt

Koude handen
op de fiets
zijn een klassiek winterprobleem: na twintig minuten voelen je vingers als blokjes ijs, terwijl je benen nog prima doortrappen. Annemiek van Vleuten
komt daarom met een ogenschijnlijk gekke maar logische tip: niet alleen focussen op dikkere handschoenen, maar vooral zorgen dat je romp warm blijft, zodat je lichaam niet automatisch de bloedtoevoer naar je handen dichtdraait. Wielerarts en vasculair internist Jannick Dorresteijn legt uit dat afkoeling van je kerntemperatuur ervoor zorgt dat de bloedvaten in armen en benen zich vernauwen, met witte, stijve vingers als gevolg.
Koude handen
op de fiets zijn een klassiek winterprobleem: na twintig minuten voelen je vingers als blokjes ijs, terwijl je benen nog prima doortrappen. Annemiek van Vleuten komt daarom met een ogenschijnlijk gekke maar logische tip: niet alleen focussen op dikkere handschoenen, maar vooral zorgen dat je romp warm blijft, zodat je lichaam niet automatisch de bloedtoevoer naar je handen dichtdraait. Wielerarts en vasculair internist Jannick Dorresteijn legt uit dat afkoeling van je kerntemperatuur ervoor zorgt dat de bloedvaten in armen en benen zich vernauwen, met witte, stijve vingers als gevolg.
Dat verklaart waarom zelfs dure winterhandschoenen soms teleurstellen. De ANWB benadrukt dat handschoenen vooral wind- en waterdicht moeten zijn en vooral niet mogen knellen, omdat dat de doorbloeding juist verder afknelt. Toch blijft het dweilen met de kraan open als je bovenlichaam niet goed ingepakt is en je lichaam in een soort noodstand schiet. Extra laagjes rond romp en nek zijn daardoor minstens zo belangrijk als dat ene hightech paar handschoenen.
Van Vleutens benadering past in wat sportartsen al langer zeggen: warm je lichaam op vóór je vertrekt, zorg dat je kleding droog en op kamertemperatuur is en wacht niet tot je het echt koud hebt voordat je bescherming aantrekt. De slimme oplossing tegen ijzige handen zit dus minder in nóg dikkere wanten en meer in het begrijpen hoe je bloedvaten reageren op kou
. Wie zijn romp beter beschermt, merkt dat de handen ineens een stuk minder snel veranderen in twee bevroren klauwen. (Het mysterie van Raynaud: Waarom je vingers soms wit worden tijdens het fietsen)