Chipbedrijven en Unilever trekken AEX in het rood

AMSTERDAM (ANP) - De beurs in Amsterdam eindigde dinsdag in het rood, voornamelijk door koersverliezen bij de chipbedrijven en levensmiddelenconcern Unilever. ASML, Besi en ASMI verloren tot 2,9 procent bij de hoofdfondsen, na berichten dat Trump van plan is om de export van chips en chipapparatuur naar China verder te beperken. Unilever verloor 1,4 procent door de verrassende aankondiging van het vertrek van topman Hein Schumacher bij het concern.

Volgens Unilever-voorzitter Ian Meakins is de raad van bestuur van het bedrijf tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar, maar "er is veel meer te doen om de best mogelijke resultaten te behalen". Schumacher wordt opgevolgd door de Argentijn Fernando Fernandez, de huidige financieel topman van het Britse concern.

De AEX, de belangrijkste beursindex op het Damrak, eindigde 0,5 procent lager op 929,78 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 877,19 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren respectievelijk 0,1 en 0,5 procent. De FTSE in Londen won 0,1 procent.