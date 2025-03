Chipbedrijven gewild op terughoudend Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De beurshandel op het Damrak herstelde maandag nauwelijks, na de verliesbeurt op vrijdag. De stemming werd gedrukt door een nieuwe handelstarievendreiging van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil importheffingen van 25 procent opleggen aan elk land dat olie en gas koopt van Venezuela. De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, werd in de plus gehouden door koerswinsten van de chipconcerns.

De hoofdgraadmeter eindigde de eerste handelsdag van de week met een plusje van 0,1 procent op 915,67 punten. De MidKap verloor 0,3 procent op 870,52 punten. Frankfurt en Londen eindigden vrijwel onveranderd, Parijs zakte 0,2 procent.

De beurs in Istanbul viel maandag op met een winst van bijna 3 procent. De Turkse beurstoezichthouder heeft shortselling, waarbij wordt gespeculeerd op koersdalingen, verboden voor alle aandelen op de beurs. Eerder gold al een verbod om short te gaan op de vijftig grootste beursbedrijven. Ook worden de regels voor inkoop van eigen aandelen versoepeld.

Deze maatregelen moeten verdere verliezen op de beurs voorkomen. Vorige week dook de Turkse beurs omlaag na de arrestatie van de burgemeester van Istanbul, die geldt als een belangrijke politieke uitdager van president Erdogan.

ASMI, Besi en ASML stegen tot 2,8 procent in de AEX. Beleggers hopen dat er nog geen specifieke Amerikaanse tarieven komen voor de chipsector. De sterkste dalers waren niet aan een specifieke sector toe te wijzen. Zo stond bierbrouwer Heineken (min 2,6 procent) onderaan en verloren betaalbedrijf Adyen en voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich respectievelijk 1,9 en 1,4 procent.

Prosus (plus 0,2 procent) moest een groot deel van de koerswinst van eerder op de dag bij het slot weer inleveren. De techinvesteerder verklaarde vooruitgang te boeken met de voorbereidingen van het bod op Just Eat Takeaway en toezichthouder AFM te hebben gevraagd het biedingsbericht te beoordelen. Prosus liet vorige maand weten het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl te willen kopen voor 4,1 miljard euro. De twee bedrijven hopen de overname voor het einde van dit jaar af te ronden.