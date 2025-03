Schaatser Otterspeer beëindigt carrière

RIJSSEN (ANP) - Hein Otterspeer heeft zijn schaatscarrière beëindigd. De 36-jarige Zuid-Hollander meldt dat op Instagram en via zijn team Reggeborgh. Otterspeer werd vier keer Nederlands kampioen sprint en eindigde als tweede en derde op het WK sprint. Ook werd hij twee keer tweede op het EK sprint.

"Het is goed zo", laat Otterspeer via zijn team weten. "Ik kijk met heel veel liefde terug op mijn carrière. Het heeft me gemaakt tot wie ik ben en dat bewaar ik in mijn hart."

Otterspeer werd in 2015 voor het eerst Nederlands kampioen sprint na twee tweede en een derde plaats. In 2023 lukte hem dat voor de vierde en laatste keer. In 2022 schreef hij het wereldbekerklassement van de 1000 meter op zijn naam. Dat jaar deed hij ook voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. In Beijing werd hij tiende op de 1000 meter. De schaatser kampte meerdere keren met blessures.

"Hein en ik kennen elkaar al een hele lange tijd en het was een privilege om met hem te werken", laat coach Gerard van Velde van Reggeborgh via het team weten. Otterspeer reed van 2011 tot en met 2014 bij Van Velde en sinds 2021 opnieuw. "Ik ben trots op de mooie prestaties die we samen hebben behaald. Hein is een imposante schaatser met een fantastische techniek. Daarnaast heeft hij een geweldige mentaliteit en een enorme drive. Daar heb ik enorme bewondering voor."