Chipbedrijven in de verkoop op licht lager Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen geëindigd. Na recordstanden eerder deze week deden beleggers het rustiger aan, waarbij met name chipfondsen aan populariteit inboetten. Over de hele week bezien boekten de bekendste graadmeters op Wall Street nog wel winst.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 44.424,25 punten. De bredere S&P 500 zakte ook 0,3 procent tot 6101,24 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq verloor 0,5 procent tot 19.954,30.

Over de hele week bezien wonnen de S&P 500 en de Dow-Jonesindex respectievelijk 1,7 procent en 2,2 procent. In de eerste handelsweek na het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten overheerste optimisme bij beleggers, ondanks zijn nadruk op het opleggen van handelstarieven aan andere landen.

Extra investeringen

Trump kondigde ook besluiten aan die voor extra investeringen in kunstmatige intelligentie moeten zorgen. Hij riep ook op tot een snelle verlaging van de rentes en de olieprijzen.

Chipfondsen stonden onder druk na de resultaten van Texas Instruments. Die producent van halfgeleiders presteerde het voorbije kwartaal weliswaar beter dan verwacht, maar de prognoses voor dit kwartaal vielen tegen. Het aandeel verloor 7,5 procent. Zwaargewicht Nvidia, dat chips ontwikkelt voor AI-toepassingen, verloor ruim 3 procent.