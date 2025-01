Bolle Jos is in Sierra Leone, bevestigt het OM

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zijn er al ruim een halfjaar van op de hoogte dat Jos Leijdekkers, een van de meest gezochte verdachten van Nederland, in Sierra Leone verblijft. Het OM laat dat weten naar aanleiding van een publicatie door het AD en Follow the Money.

De politie en het OM kregen de laatste jaren "meerdere signalen over de verblijfplaats" van Jos Leijdekkers, aldus het OM. "Deze signalen hadden wereldwijd betrekking op verschillende landen. Naar al deze signalen is intensief en uitgebreid onderzoek gedaan. Dit heeft opgeleverd dat politie en OM sinds ruim een half jaar volkomen zeker weten dat Leijdekkers in Sierra Leone verblijft", meldt het OM in een verklaring.

Volgens het OM heeft het "de grootste prioriteit" om Leijdekkers, alias Bolle Jos, in Nederland te krijgen, zodat hij zijn straf kan uitzitten. "In dit verband wordt alles op alles gezet, maar in het belang van het onderzoek kan daar nu niet verder op ingegaan worden." Leijdekkers is vorig jaar veroordeeld tot 24 jaar cel wegens drugstransporten en het opdracht geven tot moord.

Het AD en Follow the Money meldden eerder vrijdag dat de voortvluchtige zich schuilhoudt in Sierra Leone. Hij zou samen met de president van het West-Afrikaanse land te zien zijn op officieel beeldmateriaal.