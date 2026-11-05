Chipbedrijven in uitverkoop op Damrak, Air France-KLM flink hoger

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi zijn donderdag in de uitverkoop gegaan op de Amsterdamse beurs. Ook andere Europese chipbedrijven verloren flink aan beurswaarde, waardoor de chipsector zijn slechtste beursdag kende sinds de coronacrash van maart 2020.

Beleggers verkochten veel aandelen in de chipbedrijven uit angst dat de Democratische overwinning in het Amerikaanse Congres gevolgen kan hebben voor de opmars van kunstmatige intelligentie (AI). Juist de chipbedrijven profiteerden daar de laatste tijd flink van. ASML, ASMI en Besi leverden tot ruim 7 procent in.

Daarentegen won Air France-KLM dik 12 procent aan beurswaarde. Beleggers zijn er erg positief over dat KLM rigoureus ingrijpt om kosten te besparen. Daardoor gaan wel ongeveer 5000 banen verloren bij de luchtvaartmaatschappij. Dat staat gelijk aan bijna 15 procent van het personeelsbestand. KLM besteedt ook werk uit aan andere partijen, ziet af van bepaalde Airbus-toestellen en hoopt met vakbonden afspraken te maken over het beperken van de loonstijgingen.