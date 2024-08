Chipconcern Intel schrapt duizenden banen, schort dividend op

SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse chipproducent Intel gaat duizenden banen schrappen om miljarden aan kosten te besparen. Ook schort Intel het uitkeren van dividend aan aandeelhouders vanaf het vierde kwartaal voorlopig op.

Intel zegt dat het van plan is om het personeelsbestand met 15 procent terug te brengen. Eerder deze week meldden bronnen aan persbureau Reuters al dat Intel plannen heeft om een groot aantal banen te schrappen. Met de reorganisatie wil Intel, waar exclusief onderdelen die worden afgesplitst, ongeveer 110.000 mensen werken, de weg omhoog terugvinden. Het in het Californische Santa Clara gevestigde Intel bracht zijn personeelsbestand vorig jaar al met ongeveer 5 procent terug.

Intel kampt met hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling om technologie te verbeteren en de onderneming weer prominent te maken in de halfgeleiderindustrie. De ooit dominante positie van het bedrijf is uitgehold, omdat rivalen zoals AMD marktaandeel hebben weggekaapt. Andere chipmakers, vooral Nvidia, hebben daarnaast grote vooruitgang geboekt als het gaat om chips voor kunstmatige intelligentie (AI).

Tegenvallende verwachting omzet

Verder kwam Intel met een tegenvallende verwachting voor de omzet in het lopende kwartaal. Volgens het bedrijf komt de omzet uit tussen de 12,5 miljard en 13,5 miljard dollar. Dat is veel minder dan door analisten was verwacht.

Het nieuws viel slecht bij beleggers op Wall Street. In de handel nabeurs ging het aandeel hard omlaag.