Amazon voert resultaten flink op, maar kijkt voorzichtig vooruit

SEATTLE (ANP/RTR) - Webwinkel- en techconcern Amazon heeft zijn resultaten in het tweede kwartaal opnieuw flink opgevoerd. Maar de voorspellingen van het Amerikaanse bedrijf voor de huidige zomerperiode stellen teleur vergeleken met de schattingen van kenners op Wall Street. Dat kan erop wijzen dat de vraag naar zijn clouddiensten en andere producten toch enigszins tegenvalt.

De omzet steeg de voorbije periode met 10 procent tot 148 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Dat was mede te danken aan groei bij de onlineverkopen en extra advertentie-inkomsten. De opbrengsten van clouddivisie AWS zijn daarbij opgelopen tot meer dan 26 miljard dollar, wat neerkomt op een groei van 19 procent.

Amazon doet de laatste tijd grote investeringen in toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). Onder de streep bleef niettemin 13,5 miljard dollar winst over. Dat betekent ruimschoots een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor Amazon is een sterke winstverbetering echter niets vreemds. In het voorgaande kwartaal verdrievoudigde de winst nog.

Beleggers kijken vooral naar de verwachtingen. Het bedrijf rekent voor het derde kwartaal op een omzet tussen de 154 miljard en 158,5 miljard dollar. Analisten hadden gemiddeld op een sterkere prognose gerekend. Mede daarom ging het aandeel donderdag in de nabeurshandel in New York omlaag.