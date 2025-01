Chipmachinemaker ASML bij dalers op Damrak na verkoopadvies

AMSTERDAM (ANP) - ASML behoorde donderdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De chipmachinemaker werd door de Aziatische beleggingsadviseur Aletheia Capital op de verkooplijst gezet in aanloop naar de kwartaalcijfers, die ASML op 29 januari bekendmaakt. Het koersdoel voor het aandeel ASML werd gezet op 500 euro, waarmee de beleggingsadviseur een koersdaling voorziet van ongeveer een derde ten opzichte van de huidige aandelenprijs. ASML werd daarop 4 procent lager gezet. Branchegenoten Besi en ASMI gingen mee omlaag, met minnen van bijna 3 procent.

ASML won woensdag nog ruim 2 procent. Ook andere chipbedrijven gingen omhoog na de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om minstens 500 miljard dollar te investeren in de infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI). Mede door de winsten in de chip- en techsector sloot de S&P 500-index op Wall Street op een nieuw recordniveau.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 908,77 punten. De MidKap daalde een fractie tot 835,48 punten. Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. Londen bleef onveranderd.

Wolters Kluwer

Naast de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI stond Wolters Kluwer in de staartgroep van de AEX, met een verlies van 2 procent. Levensmiddelenconcern Unilever was de sterkste stijger, met een plus van 0,7 procent. KPN won 0,5 procent, ondanks een adviesverlaging voor het telecomconcern door zakenbank Bernstein.

In de MidKap stond Galapagos onderaan met een verlies van 2,6 procent. De biotechnoloog werd door kenners van de Britse bank Barclays op de verkooplijst gezet. Douwe Egberts-eigenaar JDE Peet's was de grootste stijger, met een winst van 0,9 procent.

Puma

Renewi won 0,4 procent. Macquarie heeft langer de tijd gekregen om te besluiten of het een overnamebod wil uitbrengen op het Nederlands-Britse afvalverwerkingsbedrijf. Uiterlijk op 13 februari moet het Australische beleggingsfonds aangeven of het bedrijf het bod doorzet.

In Frankfurt kelderde Puma 16 procent. Het Duitse sportmerk boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Ook werd de financiële doelstelling voor dit jaar opgeschoven naar 2027 en kondigde het bedrijf nieuwe kostenmaatregelen aan.

De euro was 1,0398 dollar waard, tegen 1,0418 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 75,40 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 78,97 dollar per vat.