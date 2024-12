Chiptoeleverancier ASMI niet verrast door nieuwe exportregels VS

ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) is niet verrast door de nieuwe exportbeperkingen voor chips die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan China. Deze maatregelen zijn "grotendeels in lijn met eerdere aannames", aldus het bedrijf uit Almere in een verklaring die woensdag werd gepubliceerd. ASMI laat zijn omzetverwachtingen voor het huidige kwartaal en boekjaar dan ook ongewijzigd.

Washington wil met de exportbeperkingen voorkomen dat China de nieuwste chips kan gebruiken voor militaire doeleinden. De maandag aangekondigde maatregelen hebben betrekking op 140 Chinese bedrijven en breiden de lijst uit van technologieën die niet vrij mogen worden geëxporteerd, zoals meetapparatuur en software. Daarnaast worden extra fabrieken, voornamelijk in China, toegevoegd aan de Amerikaanse 'zwarte lijst'.